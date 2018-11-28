banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94071
ALTIN
205.495
DOLAR
5.2527
STERLİN
6.7032
EURO
5.9280
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
2 gün daha tutuklular
2 GÜN DAHA TUTUKLULAR
Kaçaklara 10 gün hapis
KAÇAKLARA 10 GÜN HAPİS
Okwor teminata bağladı
Okwor teminata bağladı
banner282
Flaş Haber
Kaçaklara 10 gün hapis
Kapat

Vize Serbestisi Kriterlerinin Tamamlanmasına Az Kaldı

AB KOMİSYONUNUN GÖÇ, İÇİŞLERİ VE VATANDAŞLIKTAN SORUMLU ÜYESİ DİMİTRİS AVRAMOPOULOS:

Vize Serbestisi Kriterlerinin Tamamlanmasına Az Kaldı

AB KOMİSYONUNUN GÖÇ, İÇİŞLERİ VE VATANDAŞLIKTAN SORUMLU ÜYESİ DİMİTRİS AVRAMOPOULOS:

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:51
Vize Serbestisi Kriterlerinin Tamamlanmasına Az Kaldı
AB KOMİSYONUNUN GÖÇ, İÇİŞLERİ VE VATANDAŞLIKTAN SORUMLU ÜYESİ DİMİTRİS AVRAMOPOULOS: "(TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE SERBESTİSİ) YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN 72 KRİTERİ TAMAMLAMAYA ÇOK YAKINIZ"

Brüksel, 28 Kasım 18 (.): AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye\'ye vize serbestisine ilişkin, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." dedi.

Avramopoulos, Brüksel\'de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller olduğunu, anlaşma kapsamındaki "72 kriterden 7 kriter kaldığını" söyledi.

"Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." diyen Avramopoulos, Türkiye\'nin AB\'nin stratejik partneri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Avramopoulos, Türkiye\'nin geçmişte yaşanan başarısız darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle büyük bir baskı altında kaldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye\'yi, başarısız darbe girişiminin ardından ziyaret ettim. Terör saldırıları bizi şoke ettiği kadar Türk halkının da bir travma yaşamasına neden oldu." diye konuştu.

Avramopoulos, ayrıca, terörle mücadele konusunda AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizdi.

(AA/ID/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan Barış Müzakereleri İçin 12 Kişilik Heyet Kurdu
Afganistan Barış Müzakereleri İçin 12 Kişilik Heyet Kurdu
Meksika'dan Trump'ın Damadına Devlet Nişanı
Meksika'dan Trump'ın Damadına Devlet Nişanı
Kanada Senatosuna Getirilen Pontus Tasarısı Reddedildi
Kanada Senatosuna Getirilen Pontus Tasarısı Reddedildi
Tayland'ın Yüzen Pazarları Turistleri Çekiyor
Tayland'ın Yüzen Pazarları Turistleri Çekiyor
Pompeo'dan
Pompeo'dan "abd-suudi Arabistan Ortaklığı Hayati" Değerlendirmesi
"trump Şi İle Anlaşamazsa Tarifelere Devam Edecek"
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim