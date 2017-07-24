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24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Viyana’da Terör Alarmı

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da geçen hafta bir metroda kendi aralarında Arapça “bombayı 5 dakikaya ayarladım” ifadesini kullanan iki kişinin polis tarafından hâlâ arandığı duyuruldu.

Viyana'da Terör Alarmı
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BAŞKENT VİYANA’DA TERÖR EYLEMİ YAPABİLECEĞİ ŞÜPHESİYLE İKİ ARAP KÖKENLİ BİR HAFTADIR ARANIYOR

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da geçen hafta bir metroda kendi aralarında Arapça “bombayı 5 dakikaya ayarladım” ifadesini kullanan iki kişinin polis tarafından hâlâ arandığı duyuruldu.

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arap kökenli olduğu tahmin edilen biri 35 diğeri 50’li yaşlarda olan iki kişinin terör şüphelisi olarak arandığı bildirildi.

Metroda bulunan güvenlik kameralarından şahısların görüntülerini tespit eden polis, başta internet olmak üzere birçok alanda söz konusu şüphelilerin fotoğraflarını paylaşarak, vatandaşlardan konuya ilişkin emniyet kuvvetlerine yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Güvenlik kamerasında, yanlarında kırmızı bir bavulla metroyu terk ettiği görülen şüphelilerin olası terör eyleminde bulunma ihtimaline karşı polisin soruşturmayı derinleştirdiği ancak bir haftalık araştırmalar neticesinde henüz bir sonuca ulaşamadığı için vatandaşlardan yardım talep ettiği öğrenildi.

Viyana’da geçen hafta metroda kendi aralarında Arapça konuşan iki kişinin “bombayı beş dakikaya ayarladım” ifadesini duyan Arapça bilen bir turist çift durumu yetkililere aktarmış, bunun üzerine bir sonraki metro istasyonunda polis tarafından boşaltılan trende yapılan aramalarda, tehlike oluşturacak herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edilmişti.

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