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Vietnamlı Aktivist Hakkındaki 20 Yıl Hapis Cezası Kesinleşti

Ankara, 18 Ekim 18 (.): Vietnam\'da mahkeme,

Vietnamlı Aktivist Hakkındaki 20 Yıl Hapis Cezası Kesinleşti

Ankara, 18 Ekim 18 (.): Vietnam\'da mahkeme,

18 Ekim 2018 Perşembe 19:03
Vietnamlı Aktivist Hakkındaki 20 Yıl Hapis Cezası Kesinleşti

Ankara, 18 Ekim 18 (.): Vietnam\'da mahkeme, "ülkenin komünist hükümetini devirmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivistin mahkûmiyet kararını onadı.

Vietnam Haber Ajansı\'nın (VNA) haberine göre, Yüksek Mahkeme, ülkedeki komünist rejimi devirmeye teşebbüs suçlamasıyla iki ay önce görülen davada hakkında verilen 20 yıl hapis cezasını temyize taşıyan demokrasi yanlısı aktivist Le Dinh Luong\'un başvurusunu reddetti.

Mahkeme, geçen yıl "hükümeti devirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu" şüphesiyle tutuklanan ve ağustos ayında 20 yıl hapis ve cezaevinden çıktıktan sonra da 5 yıl ev hapsi cezası alan Luong için verilen mahkumiyeti onayladı.

Cezayı azaltmak için herhangi bir delil bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, Luong\'un ülkede terörist örgüt ilan edilen bir oluşuma aktif üye olduğuna karar vererek cezasını uygun buldu.

Nghe An eyaletinde ağustos ayında görülen duruşmanın ardından avukatı Ha Huy Son, kişileri Vietnam\'da terör örgütü olarak kabul edilen Viet Tan\'a katılmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan müvekkili 53 yaşındaki Le Dinh Luong\'un, aynı zamanda 5 yıl da ev hapsine çarptırıldığını ifade etmişti.

Mahkeme kararının ardından uluslararası insan hakları örgütleri Luong\'un serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Vietnam, sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan ve hükümete karşı propaganda yapmak suçundan 2016\'da tutuklanan Nguyen Ngoc Nhu Quynh\'i, ABD\'ye gitmesi şartıyla bu hafta içinde serbest bırakmıştı.

Mahkeme, bu ay içinde, bir aktivisti demokratik özgürlükleri, hükümetin, kurumların ve bireylerin çıkarlarını ihlal ederek kötüye kullanmak suçundan 5 yıl, 5 aktivisti de ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan 8 ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırmıştı.

(AA/RU/GÜL)
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