Vietnam'da Tünel Çöktü, 12 İşçi Mahsur Kaldı

Vietnam'da hidroelektrik santrali inşaat alanında bir tünelin çökmesi sonucu 12 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.
Ülkenin resmi yayın organı Thanh Nien gazetesinin haberine göre, proje müdürü Pham Dinh Hieu, Lam Dong kentindeki hidroelektrik santrali inşaat alanında işçiler tünelin üst kısmına beton dökerken tünelin çöktüğünü söyledi.
Pham Dinh Hieu, "12 işçi mahsur kaldı. 20 işçi de yara almadan kurtuldu" diye konuştu.
Kurtarma ekiplerinin mahsur kalan işçilere oksijen sorunu yaşamamaları için büyük kompresörlerle hava pompaladığı belirtildi.