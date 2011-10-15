Vietnam'da Birkaç Gün İçinde 50 Yaş Yaşlanan Kadın

Vietnam'da birkaç gün içinde 50 yaş yaşlanan kadın, doktorları şaşkınlık içinde bıraktı.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, şu anda 70'in üzerinde görünen 26 yaşındakiVietnamlı Nguyen Thi Phuong, bir deniz ürününe gösterdiği alerjik reaksiyondan sonra hızla yaşlandı.



2008 yılında Phuong 23 yaşındayken meydana gelen olayda, genç kadının tüm yüzü ve vücudu birkaç gün içinde kırışık ve sarkıklarla doldu.



Kamuya açık yerlerde acıyan gözlerden sakınmak için maskeyle dolaşan Phuong'un vakası, kadının ani ve korkunç yaşlanmasına neyin neden olduğunu bulmaya çalışan doktorlar tarafından inceleniyor.



Kadının marangoz olan kocası Nguyen Thanh Tuyen, bir zamanlar güzel görünen karısına aşkının bitmediğini belirtirken, olay sırasında Ben Tre'ye bağlı Mekong Deltası'nda yaşayan çift, yardım istemek

için ilk kez basına konuştu.





2006 yılında 21 yaşındayken çekilen düğün fotoğraflarını gösteren Phuong, deniz ürünlerine uzun zamandır alerjisi bulunduğunu ve 2008 yılında bilhassa kötü bir reaksiyondan muzdarip olduğunu

söyledi.



Söz konusu reaksiyon sırasında vücudunun her yerinin kaşındığını, uykuda bile kaşındığını belirten Phuong, yoksul olduklarından hastaneye gitmek yerine eczaneden bazı ilaçlar aldığını, ilaçları aldıktan

bir ay sonra daha az kaşındığını, daha sonra geleneksel bir ilaca geçtiğini, kaşıntısının tamamen geçtiğini, ancak derisinin birkaç gün içinde kırışmaya ve sarkmaya başladığını söyledi.



Phuong, bunun üzerine kırışma ve sarkmayı tedavi etmek için başka bir geleneksel ilaç aldığını, ancak bunun işe yaramadığını, 2009'da bu ilacı almayı bıraktığını belirterek, yüzünün, göğsünün ve

karnının hiç anne olmamasına rağmen defalarca doğurmuş yaşlı bir kadın gibi göründüğünü kaydetti.