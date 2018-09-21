banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97559
ALTIN
243.701
DOLAR
6.2653
STERLİN
8.2796
EURO
7.3799
Çayırova Sakini 18 Yaşındaki Veysel Coşkun Kayıp
Çayırova Sakini 18 Yaşındaki Veysel...
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak...
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Şanverdi tutuklu yargılanacak
ŞANVERDİ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Hayatını Kaybetti

Hanoi, 21 Eylül 18 (.): Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang\'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Hayatını Kaybetti

Hanoi, 21 Eylül 18 (.): Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang\'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Hayatını Kaybetti
Hanoi, 21 Eylül 18 (.): Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang\'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, 2016 yılında devlet başkanlığı görevine gelen Quang\'ın, Hanoi\'deki bir askeri hastanede yerel saatle 10.00 sularında hayatını kaybettiği belirtildi.
Son zamanlarda sağlık durumu ağırlaşan Devlet Başkanının, yurt içinde ve yurt dışında tedavi gördüğünü belirten hastane yetkilileri, Quang\'ın rahatsızlığı hakkında bilgi paylaşmadı.
Quang\'ın en son Komünist Parti\'nin bir Politbüro toplantısında ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkın karşısına çıktığı kaydedildi. Quang, devlet başkanı olmadan önce kamu güvenliği bakanıydı. 
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü
Macaristan Ve Ukrayna Arasında
Macaristan Ve Ukrayna Arasında "gizli Kamera" Krizi
Hindistan'da Ormanda 11 Aslan Leşi Bulundu
Hindistan'da Ormanda 11 Aslan Leşi Bulundu
Bilinen En Eski Hayvan Fosili Bulundu
Bilinen En Eski Hayvan Fosili Bulundu
Kontrolden Çıkan İnsansız Tren Raydan Çıkartılarak Durdurulabildi
Kontrolden Çıkan İnsansız Tren Raydan Çıkartılarak Durdurulabildi
Filipinler'deki Heyelanda Ölü Sayısı 22'ye Çıktı
Filipinler'deki Heyelanda Ölü Sayısı 22'ye Çıktı
Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor
Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor
Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi
Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İngiltere, Arakan Krizini Bm'ye Taşıyacak
İngiltere, Arakan Krizini Bm'ye Taşıyacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim