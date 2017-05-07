Vietnam'da Tırla Otobüs Çarpıştı: 12 Ölü

Hanoi, 7 Mayıs 17 : Vietnam'da bir tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ülkenin resmi Lao Dong gazetesinde yer alan habere göre, Gia Lai bölgesinde meydana gelen kazada, tırın yardımcı şoförü ile otobüsteki 11 kişi olay yerinde öldü.
Çarpışma sonucu aralarında tır şoförünün de bulunduğu 33 kişi de yaralandı.
Emniyet yetkilileri, 105 kilometre hızla giderken karşı şeride geçen tırın içinde 43 yolcusu bulunan otobüse çarptığını açıkladı.
Ülkede geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 8 bin 685 bin kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/ÖZ/HA)