Vietnam'da Tırla Otobüs Çarpıştı: 12 Ölü

Ülkede geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 8 bin 685 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Çarpışma sonucu aralarında tır şoförünün de bulunduğu 33 kişi de yaralandı.

Ülkenin resmi Lao Dong gazetesinde yer alan habere göre, Gia Lai bölgesinde meydana gelen kazada, tırın yardımcı şoförü ile otobüsteki 11 kişi olay yerinde öldü.

Hanoi, 7 Mayıs 17 : Vietnam'da bir tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Vietnam'da bir tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.