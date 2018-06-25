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Vietnam\'da Sel Ve Toprak Kaymasında En Az 7 Kişi Yaşamını Yitirdi

Hanoı, 25 Haziran 18 : Vietnam\'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin arandığı bildirildi.

Vietnam\'da Sel Ve Toprak Kaymasında En Az 7 Kişi Yaşamını Yitirdi

Hanoı, 25 Haziran 18 : Vietnam\'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin arandığı bildirildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 06:25
Vietnam\'da Sel Ve Toprak Kaymasında En Az 7 Kişi Yaşamını Yitirdi
Hanoı, 25 Haziran 18 : Vietnam\'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin arandığı bildirildi.
Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasının yaşandığı Lai Chau kentinde 5 kişinin, Ha Giang kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 
Sel sularına kapılan 12 kişinin arandığını ifade eden yetkililer, bazı bölgelerde toprak kayması nedeniyle evlerin yıkıldığını kaydetti.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam\'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
(AA/AK/HA)

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