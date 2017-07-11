Vietnam'da Sel Ve Heyelanlar

Vietnam'ın kuzeyindeki bölgelerde etkili şiddetli yağmurun neden olduğu sel ve heyelanlarda 12 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKENİN KUZEYİNDE ETKİLİ ŞİDDETLİ YAĞMURUN YOL AÇTIĞI SEL VE TOPRAK KAYMALARINDA 12 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara, 11 Temmuz 17 : Vietnam'ın kuzeyindeki bölgelerde etkili şiddetli yağmurun neden olduğu sel ve heyelanlarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam haber ajansı VNA'ya göre, ülkenin kuzeyindeki dağlık Ha Giang, Lao Cai, LaiChau, DienBien, CaoBang, Bac Kan, ThaiNguyen ve HoaBinh bölgelerinde son günlerde etkili şiddetli yağmurlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Ulusal Afet Önleme ve Kontrol Merkezi, sel ve heyelanlarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişiden de hala haber alınamadığını bildirdi.

Yaklaşık 1 milyon dolar zarara neden olan sellerde 86 ev zarar görürken, 40 ev tahliye edildi. Bunun yanında, sel ve heyelanlarda 3 köprü ve 6 kanalizasyon sistemi kullanılamaz hale geldi, 489 hektar pirinç tarlası ile 37 hektar ekin tarlası tamamen tahrip oldu.

Hava durumu tahminlerine göre bölgede şiddetli yağmurların yarın da sürmesi bekleniyor.

(AA/AK/ŞEB)