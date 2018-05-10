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Vietnam\'da Facebook Paylaşımına Hapis

Hanoi, 10 Mayıs 18 : Vietnam\'da bir mahkeme, sosyal medya hesabından ülkedeki siyasi yönetimi eleştiren paylaşımlarda bulunan kişiye 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Vietnam\'da Facebook Paylaşımına Hapis

Hanoi, 10 Mayıs 18 : Vietnam\'da bir mahkeme, sosyal medya hesabından ülkedeki siyasi yönetimi eleştiren paylaşımlarda bulunan kişiye 4,5 yıl hapis cezası verdi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:47
Vietnam\'da Facebook Paylaşımına Hapis

Hanoi, 10 Mayıs 18 : Vietnam\'da bir mahkeme, sosyal medya hesabından ülkedeki siyasi yönetimi eleştiren paylaşımlarda bulunan kişiye 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, 56 yaşındaki Bui Hieu Vo, Ho Chi Minh kentindeki mahkemede görülen davada "devlet karşıtı propaganda yürütmek"ten suçlu bulunarak, 4,5 yıl hapse mahkum edildi. 

İddianamede, Vo\'nun hükümet karşıtı paylaşımlarının, siyasi güvenliği, toplumsal düzeni ve asayişi bozduğu belirtildi.

Yetkililerin, Bui Hieu Vo\'nun Facebook hesabında Komünist Parti karşıtı ve halkı provoke edici 57 paylaşım tespit ettiği ve benzer paylaşımların Vo\'nun diğer sosyal medya hesaplarında ve e-postasında da bulunduğu kaydedildi.

Vo\'nun da hakkındaki suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Vietnam\'da, sosyal medyada "Anne Mantar" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh de geçen yıl "hükümet karşıtı propaganda yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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