banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97237
ALTIN
241.468
DOLAR
6.2861
STERLİN
8.2124
EURO
7.3793
Ercan’da kara para şüphesi
ERCAN'DA KARA PARA ŞÜPHESİ
Posta ile uyuşturucu geldi
POSTA İLE UYUŞTURUCU GELDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik kazası: 1 Yaralı
Lefkoşa - Gazimağusa Anayoluda Trafik...
banner282
Flaş Haber
Posta ile uyuşturucu geldi
Kapat

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Hayatını Kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Hayatını Kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang Hayatını Kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.


Yerel medyada yer alan haberlerde, 2016 yılında devlet başkanlığı görevine gelen Quang'ın, Hanoi'deki bir askeri hastanede yerel saatle 10.00 sularında hayatını kaybettiği belirtildi.


Son zamanlarda sağlık durumu ağırlaşan Devlet Başkanının, yurt içinde ve yurt dışında tedavi gördüğünü belirten hastane yetkilileri, Quang'ın rahatsızlığı hakkında bilgi paylaşmadı.


Quang'ın en son Komünist Parti'nin bir Politbüro toplantısında ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkın karşısına çıktığı kaydedildi. Quang, devlet başkanı olmadan önce kamu güvenliği bakanıydı. 


Son Güncelleme: 21.09.2018 14:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontakt Lens Kullananlara 'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon' Uyarısı
Kontakt Lens Kullananlara 'körlüğe Yol Açan Enfeksiyon' Uyarısı
Nijerya'da Kolera Salgınında 2 Ayda 61 Kişi Öldü
Nijerya'da Kolera Salgınında 2 Ayda 61 Kişi Öldü
Nato'dan Gürcistan'a Destek, Rusya'ya
Nato'dan Gürcistan'a Destek, Rusya'ya "askerlerini Çek" Çağrısı
İsrail’den Rusya’ya Uçak Raporu
İsrail’den Rusya’ya Uçak Raporu
Hayabusa 2, Ryugu Asteoridine İki Gezginci Araç Gönderdi
Hayabusa 2, Ryugu Asteoridine İki Gezginci Araç Gönderdi
Maldivler Sandık Başına Gidiyor
Maldivler Sandık Başına Gidiyor
Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı
Zimbabve'de Kolera Salgını 32 Can Aldı
Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti
Tarım Bakanı Şahali, Zeysan Yetkililerini Kabul Etti
Afganistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü
Afganistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim