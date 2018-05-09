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Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı!

Vietnam, Hanoi'nin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adalardaki askeri ekipmanlarını geri çekmesini istedi.

Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı!

Vietnam, Hanoi'nin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adalardaki askeri ekipmanlarını geri çekmesini istedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı!

Vietnam, Hanoi'nin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adalardaki askeri ekipmanlarını geri çekmesini istedi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, yaptığı açıklamada, Vietnam'ın Güney Çin Denizi'ndeki Spratly ve Paracel adaları üzerindeki egemenliğini onaylamak için yeterli yasal dayanağı ve tarihi kanıtı olduğunu söyledi.

Hang, "Vietnam, Çin'den, Güney Çin Denizinde barış ve istikrar sağlama sorumluluğunu göstermesini, askeri faaliyet yürütmemesini ve Vietnam'ın egemenliği altındaki yerlere yasa dışı şekilde kurduğu askeri ekipmanları geri çekmesini talep ediyor." dedi.

Geçen hafta CNBC'de yer alan bir haberde, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa (Spratly) adalarındaki üç yapay adacığa füze sistemi konuşlandırdığı iddia edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, cuma günü yaptığı açıklamada, "barışçıl yapılar ve savunma tesisleri kurmanın, egemen bir devletin hakkı olan ulusal egemenliği ve güvenliği güvence altına alma ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini" söylemiş ve bu tür çalışmaların bölgeyi askerileştirdiğini inkar etmişti.

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor. 

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. 

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslarası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Xisha ve Nansha Qundao olarak adlandırılıyor. Adalar üzerinde Çin, Tayvan ve Vietnam hak iddia ediyor.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 21:44
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