Vietnam'da Son Tinh Tayfunu Can Aldı

:Vietnam'ın iç ve kuzey kesimlerini vuran Son Tinh Tayfunu'nda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Şinhua ajansının, Vietnam Afet Yönetimi Dairesine dayandırdığı haberinde, Yen Bai, Son La, Çuang Ninh, Thanh Hoa ile Nghe An bölgelerinde aşırı yağış ve sellere neden olan tayfunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Tayfunda yüzlerce ev ve çok sayıda yolun hasar gördüğü, bölgede yağışların birkaç gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.
21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
Son Güncelleme: 21.07.2018 14:30