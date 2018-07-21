banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLI KAVGA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
banner282
Flaş Haber
Girne'de uyuşturucu
Kapat

Vietnam'da Son Tinh Tayfunu Can Aldı

Vietnam'ın iç ve kuzey kesimlerini vuran Son Tinh Tayfunu'nda 8 kişinin öldüğü bildirildi. Şinhua ajansının, Vietnam Afet Yönetimi Dairesine dayandırdığı haberinde, Yen Bai, Son La, Çuang Ninh, Thanh Hoa ile Nghe An bölgelerinde aşırı yağış ve sellere neden olan tayfunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Vietnam'da Son Tinh Tayfunu Can Aldı

Vietnam'ın iç ve kuzey kesimlerini vuran Son Tinh Tayfunu'nda 8 kişinin öldüğü bildirildi. Şinhua ajansının, Vietnam Afet Yönetimi Dairesine dayandırdığı haberinde, Yen Bai, Son La, Çuang Ninh, Thanh Hoa ile Nghe An bölgelerinde aşırı yağış ve sellere neden olan tayfunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu belirtildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
Vietnam'da Son Tinh Tayfunu Can Aldı


:Vietnam'ın iç ve kuzey kesimlerini vuran Son Tinh Tayfunu'nda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Şinhua ajansının, Vietnam Afet Yönetimi Dairesine dayandırdığı haberinde, Yen Bai, Son La, Çuang Ninh, Thanh Hoa ile Nghe An bölgelerinde aşırı yağış ve sellere neden olan tayfunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Tayfunda yüzlerce ev ve çok sayıda yolun hasar gördüğü, bölgede yağışların birkaç gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 21.07.2018 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray'dan Ukrayna Referandumu Önerisine Ret!
Beyaz Saray'dan Ukrayna Referandumu Önerisine Ret!
İsrail'den Gazze'ye Tank Atışı
İsrail'den Gazze'ye Tank Atışı
Bosna Savaşı'nın 7 Binden Fazla Kurbanı Hala Kayıp
Bosna Savaşı'nın 7 Binden Fazla Kurbanı Hala Kayıp
Trump'ın, Stormy Daniels'e yapılacak ödemelere dair kayıtları olduğu iddiası
Trump'ın, Stormy Daniels'e yapılacak ödemelere dair kayıtları olduğu iddiası
Hamas ile İsrail arasında ateşkes
Hamas ile İsrail arasında ateşkes
Fransa ve Rusya, Suriye'ye insani yardımda bulunacak
Fransa ve Rusya, Suriye'ye insani yardımda bulunacak
ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım
ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım
ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret
ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret
Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 2 kayıp
Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 2 kayıp
S&P, Yunanistan'ın görünümünü “pozitife“ çevirdi
S&P, Yunanistan'ın görünümünü “pozitife“ çevirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim