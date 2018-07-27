Vietnam'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü

Ankara, 27 Temmuz 18 (.): Vietnam ordusuna ait bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 pilot öldü.

Yerel basındaki habere göre, Su-22 tipi savaş uçağının başkent Hanoi'nin 300 kilometre güneyindeki Nghe An eyaletinde dağlık bir alana düştüğü bildirildi.

Sao Vang havalimanından kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın düşüş sebebi henüz bilinmezken, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede 2016 yılında orduya ait savaş uçaklarının düştüğü 4 kaza meydana gelmiş ve toplam 14 kişi hayatını kaybetmişti.

