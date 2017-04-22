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22 Nisan 2017 Cumartesi 19:06

Vietnam'da Rehine Krizi Uzlaşmayla Sonuçlandı

Vietnam'da Rehine Krizi Uzlaşmayla Sonuçlandı
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Vietnam'da başkent Hanoi'ye bağlı Dong Tam köyünde yaptıkları toprak protestosunda kendilerine müdahale eden polis ve görevlileri rehin alan köylüler, belediye başkanıyla yapılan görüşme sonucunda ellerindeki rehineleri bırakmaya ikna oldu.

Devlete ait internet haber sitesi Vnexpress'te yer alan habere göre, Hanoi Belediye Başkanı Nguyen Duc Chung ile protestocu köylüler arasında iki saat süren görüşmeler sonucunda, köylüler ellerindeki 19 polis ve kamu görevlisini serbest bıraktı.

Chung, rehine krizine karışan köylülerin yargılanmayacağı ve şikâyetlerinin dikkate alınacağına dair teminat veren açıklamayı köy hoparlörlerinden okudu.

Anlaşmazlığa konu olan arazilerin 1980 yılında bir askeri havaalanı yapımı için tahsis edildiği, ancak projenin hayata geçirilmediği, ardından kısa bir süre önce ordunun sahibi olduğu, ülkenin en büyük cep telefonu operatörü Viettel'e devredildiği belirtildi.

Köylüler ve devlet arasındaki cepheleşme, köylülerin tarım için kullandığı arazilerin orduya ait telekom şirketi tarafından satışa çıkarılmasını protesto etmesiyle başlamıştı. Protestoculara polisin müdahalesi sonrası 10 kadar köylünün gözaltına alınmasıyla köylüler, aralarında polis ve diğer görevlilerin olduğu 38 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 16'sı serbest bırakılmış, 3'ü kendi çabasıyla kurtulmuştu.

Devletin hukuken toprakların tümüne doğrudan sahip olduğu ve vatandaşların kullandıkları arazilere sıklıkla el konulan Vietnam'da bu türden toprak anlaşmazlıklarına sıkça rastlanıyor.

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