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Vietnam'da Kuş Gribi Alarmı…

Vietnam'da bir kişi daha kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Vietnam'da Kuş Gribi Alarmı…

Vietnam'da bir kişi daha kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. 

14 Ağustos 2018 Salı 09:47
Vietnam'da Kuş Gribi Alarmı…

Ankara, 14 Ağustos 18 : Vietnam'da bir kişi daha kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. 
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Tra Vinh'de yaşamını yitiren bir kadında yapılan testlerde kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edildi.
Bu, eyalette, kuş gribi nedeniyle bir hafta içinde gerçekleşen ikinci ölüm oldu.
Geçen hafta, 6 bölgede H5N1 virüsü vakalarına rastlandığı kaydedilmişti.
Ülkede H5N1 virüsü en son 2009'da görülmüştü. 4 ayda 9 bin vakaya rastlanırken, yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti. 
Diğer bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Malezya'nın Sabah eyaletinde geçen hafta bir çiftlikte bu virüse rastlanması sonucu, 20 binden fazla tavuk itlaf edilmiş, bölgede önlemler alınmıştı.
 


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Son Güncelleme: 14.08.2018 13:25
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