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Vicdanı Ret Davası

Murat Kanatlı’nın askeri mahkemede süren davası 24 Kasım'a ertelendi

Vicdanı Ret Davası

Murat Kanatlı’nın askeri mahkemede süren davası 24 Kasım'a ertelendi

25 Ekim 2011 Salı 12:03
Vicdanı Ret Davası
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Seferberlik görevini “Vicdani Ret” hakkını kullandığı gerekçesiyle  yapmayan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı’nın askeri mahkemede süren davası bugün görüşülmeye devam etti ve 24 Kasım’a ertelendi. 

Dava, Lefkoşa’da Asal Şube yanında bulunan Askeri Mahkeme’de Yargıç Nüvit Gazi huzurunda görüldü. Görüşme sırasında Kanatlı’ya “Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi ile Avrupa Vicdani Retçiler Bürosu” destek verdi.

Dava görüşmesi sonrasında basına açıklamada bulunan Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi adına Nevzat Hami, Kıbrıs’ın savaşın acılarını çok yaşadığını ve bundan sonra bu coğrafyada ve dünyada daha fazla savaşlar olmasın diye seslerini yükselteceklerini söyledi.

Seferberliği “savaş hazırlığı” olarak niteleyen Hami, “Savaşın insan kaynaklarını kurutmak için vicdani ret hakkımızı kullanıyor, savaşı ve hazırlıklarını reddediyoruz” dedi.

Seferberlik yanında “zorunlu” askerliği de reddettiklerini dile getiren Hami, bunun sebebini; Kıbrıs’ta ve dünyada yapılacak bir savaşta taraf olmak istememelerini gösterdi.

Vicdani ret hakkının KKTC’de de tanınmasını, ayrıca zorunlu olduğunu iddia ettiği askerlik görevinin uygulanmasına da son verilmesini isteyen Hami, vicdani retin bir düşünce özgürlüğü hakkı olduğunu savundu.

Bu yönde başlattıkları müdaceleye devam etmekte kararlı olduklarını söyleyen Hami, Kanatlı’nın davasının geri çekilmesini, vicdani ret hakkının tanınmasını ve aynı durumda olanların da vicdani ret hakkının tanınmasını talep ederek, bu talep için AİHM yolunda da yürümeye kararlı olduklarını söyledi.

Avrupa Vicdani Retçiler Bürosu (EBCO) adına duruşmaya katılan ve Kanatlı’ya destek veren Derek Brett de, Kanatlı ile ilgili sürdürülen davanın takipçisi olacaklarını belirterek, desteklerinin süreceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 25.10.2011 12:03
Anahtar Kelimeler:
DavaVicdanSeferberlikKasım
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