Vicdani Ret Davası Anayasa Mahkemesi'nde

“Vicdani ret” hakkını kullanarak seferberlik görevini yapmak istemeyen Murat Kanatlı’nın Askeri Mahkeme’de görülen davası Anayasa Mahkemesi’ne havale edildi.

Bu sabah Askeri Mahkeme’de görülen davada, Kanatlı’nın avukatının talebine uygun olarak davanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi kararı alındı.

Dava Anayasa Mahkemesi tarafından daha sonra belirlenecek bir tarihte görülecek.

Askeri Mahkeme’de dava görüşülürken bazı örgütlerin temsilcileri de pankart açarak ve açıklama yaparak destek verdi.