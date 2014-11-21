Viagra Yerine Kurbağa Suyu

And Dağları'ndaki nehirlere özgü olan Titicaca kurbağası, sağlığa iyi geldiği ve cinsel gücü artırdığı iddiasıyla Peru'da şifalı içecek olarak tüketilmeye başlandı.



Nesli tükenme tehlikesi altında olan Titicaca su kurbağası, Peru'da en popüler içecek haline geldi. Yerle halk tarafından sağlığa iyi geldiği ve cinsel gücü artırdığına inandığı için tercih edilen kaplumbağalar, bal ve şifalı otlarla karıştırılıp miksere atılıyor ve içecek haline getiriliyor.



Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlılar listesine konulan Titicaca kurbağası, Peru'nun yanı sıra Bolivya'da da içecek olarak tercih ediliyor. Halk, kurbağaların astım, kemik erimesine iyi geldiğini ve iktidarsızlığı ortadan kaldırdığına inanıyor.



AP haber ajansının haberine göre, kurbağa suyu içenlerden biri olan Cecilia Cajuana, içeceğin bronşite de iyi geldiğini düşünüyor. Birçok cafe ve restorandaki akvaryumlarda tutulan kurbağalar, sipariş edildiklerinde kafaları vurularak öldürülüyor ve derileri hızla yüzülüp miksere atılıyor.



HİÇBİR FAYDASI YOK



Bilim insanları, Titicaca kurbağalarının suyunu çıkarıp içmenin insan sağlığına bir fayda getirmediğini belirtiyor.



AP'ye açıklama yapan Lima Tıp Yüksekokulu'nın dekanı Tomy Villanueva, 'kurbağa suyunun Federal İlaç İdaresi'nin standartlarıyla uyuşmadığını ve ilaç olarak kabul edilemeyeceğini' ifade etti.



Titicaca kurbağasının içeceğe dönüşmesine neden olan inanışın önüne geçilmezse, maca kökü ve balla sunulan kurbağanın nesli tükenebilir.