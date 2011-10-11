Veterinerlerle ilgili panel perşembe günü YDÜ’de

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, YDÜ Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimler Birliği ve Veteriner Hekimler Sendikası Perşembe günü “Gıda güvenliğinin sağlanmasında ve zoonozlarda veteriner hekimliğin rolü”” konulu panel düzenliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, YDÜ Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimler Birliği ve Veteriner Hekimler Sendikası Perşembe günü “Gıda güvenliğinin sağlanmasında ve zoonozlarda veteriner hekimliğin rolü”” konulu panel düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Veteriner Hekimler Yılı “VET 2011” kutlama programı çerçevesinde düzenlenecek panel, YDÜ Büyük Kütüphane salon 4’te saat 14.30’da başlayacak. (GÜL/PHA)