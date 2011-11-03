Vergisiz Akaryakıt Ödemeleri Bugün Başladı

Üreticilere yönelik vergisiz akaryakıt ödemeleri başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, üreticiler bugünden itibaren 2011 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait vergisiz akaryakıt desteğinden faydalanabilecek.

Toplam 8 bin 579 üreticiye verilecek olan vergisiz akaryakıt desteği için toplam 4 milyon 209 bin 589 TL’nin Kıbrıs Vakıflar Bankası’na yatırıldığı belirtilen açıklamada, üreticilerin bugünden itibaren banka kartları aracılığıyla vergisiz akaryakıt desteğini almaya başladıkları kaydedildi.

Üreticilerin akaryakıt istasyonlarındaki post cihazlarından da limitlerini öğrenebilecekleri belirtildi.