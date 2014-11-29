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Venezuela'da Reviri Basan Mahkumlar Aşırı Dozda İlaç İçti

Venezuela'da daha iyi yaşam koşulları talebiyle cezaevinde isyan çıkardıktan sonra, reviri basan ve aşırı dozda ilaç içen mahkumlardan 35'inin öldüğü bildirildi.

Venezuela'da Reviri Basan Mahkumlar Aşırı Dozda İlaç İçti

Venezuela'da daha iyi yaşam koşulları talebiyle cezaevinde isyan çıkardıktan sonra, reviri basan ve aşırı dozda ilaç içen mahkumlardan 35'inin öldüğü bildirildi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 09:09
Venezuela'da Reviri Basan Mahkumlar Aşırı Dozda İlaç İçti
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ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

 Venezuela'da daha iyi yaşam koşulları talebiyle cezaevinde isyan çıkardıktan sonra, reviri basan ve aşırı dozda ilaç içen mahkumlardan 35'inin öldüğü bildirildi.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, David Viloria cezaevinde, bir grup mahkum, hafta başında daha iyi yaşam koşulları talebiyle açlık grevine başladı. Yetkililer, reviri basan mahkumların saf alkolle aşırı dozda ilaç içtiğini ve mahkumlardan 35'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tedavi altındaki 100 mahkumdan 20'sinin de komada olduğu bildirildi.

Öte yandan mahkum hakları eylemcileri, hükümetin olayla ilgili açıklamasını şüpheyle karşılayarak, mahkumların neden isteyerek aşırı dozda ilaç aldıklarının soruşturulmasını talep etmişti.

Venezuela'da cezaevlerindeki mahkum sayısı, suç oranındaki artış ve cezaların sertleştirilmesi nedeniyle 2008 yılından bu yana ikiye katladı.

Ülkedeki 32 cezaevinin, dünyada en kalabalık hapishaneler arasında yer aldığı biliniyor.

David Viloria cezaevi, ismini, geçen yıl ülke tarihinin en kanlı ikinci cezaevi isyanı olarak bilinen eylem sırasında ölen 58 kişi arasındaki bir gardiyandan alıyor.

Daha önce La Uribana ismini taşıyan cezaevinin, en fazla 850 mahkumu barındırmak için inşa edildiği ancak son olaylardan önce cezaevinde 3 bin mahkumun kaldığı belirtiliyor.

Venezuela Cezaevleri Gözlem Evi'ne göre, ülkedeki cezaevlerinde geçen sene 506 mahkum öldü.

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