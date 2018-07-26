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Venezuela Para Birimi Bolivar’dan Beş Sıfır Birden Atacak

Karakas, 26 Temmuz 18 (.):  Hiperenflasyonla mücadele etmek isteyen Venezuela hükümeti, para birimi Bolivar\'dan beş sıfır atmayı planlıyor.   

Venezuela Para Birimi Bolivar’dan Beş Sıfır Birden Atacak

Karakas, 26 Temmuz 18 (.):  Hiperenflasyonla mücadele etmek isteyen Venezuela hükümeti, para birimi Bolivar\'dan beş sıfır atmayı planlıyor.   

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
Venezuela Para Birimi Bolivar’dan Beş Sıfır Birden Atacak

Karakas, 26 Temmuz 18 (.):  Hiperenflasyonla mücadele etmek isteyen Venezuela hükümeti, para birimi Bolivar\'dan beş sıfır atmayı planlıyor.   

 
Devlet Başkanı Nicolas Maduro Bolivar\'ın bundan böyle kripto para birimi Petro\'ya endeksleneceğini açıkladı.  Maduro, televizyon yayınıyla tanıttığı yeni banknotların 20 Ağustos\'tan itibaren tedavüle gireceğini söyledi. Ülkede, bir Amerikan Doları 3 milyon 500 bin Bolivar\'dan işlem görüyor.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerinin bulunduğu Venezuela yıllardır ağır ekonomik kriz geçiriyor. Venezuela yolsuzluk ve kötü ekonomik yönetimin yol açtığı döviz sıkıntısı nedeniyle gıda ve zaruri ihtiyaç maddeleri ve ilaç ithal edemiyor.

Uluslararası Para Fonu Latin Amerika ülkesinde enflasyonun yılsonuna kadar yüzde 1 milyona çıkmasının beklendiğini ve Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla\'nın yüzde 18 oranında azalabileceğini duyurmuştu. 

(DW/EURONEWS/FG)
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