Venezuela Oas'tan Ayrılma İsteğini Resmen Bildirdi

Caracas, 29 Nisan 17 (.): Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) ayrılma niyetini resmen tebliğ etti.

Venezuela'nın geçici OAS büyükelçisi Carmen Velasquez, OAS Genel Sekreteri Luis Almagro'ya gönderdiği mektupta, ülkesinin örgütten ayrılma isteğini kaleme aldı.

Ülkesinin, merkezi Washington'da bulunan örgütten bu şekilde ayrılan ilk ülke olacağını belirten Velasquez, "Bu, Venezuela ve bölge için yeni bir bağımsızlığa işaret eden tarihi bir andır." dedi.

Velasquez, "OAS'ın herhangi bir faaliyetine katılmayacağız." ifadesini de kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) derhal çekilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. "Emperyalist müdahaleciliği" boşa çıkarmak için büyük bir adım attığını belirten Maduro, 27 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı olarak, anayasanın bana tanıdığı özel yetkilerimi kullanarak Venezuela'nın Amerikan Devletleri Örgütünden derhal çekilmesi talimatını verdim." ifadesini kullanmıştı.

OAS'dan, kurulduğu 1948 yılından bu yana ayrılan üye olmadı. 35 üyesi bulunan örgütten ayrılmak isteyen ülkeler için nasıl bir süreç izleneceği konusunda belirsizlik bulunuyor.

YÜZLERCE KİŞİ MUHALİF LİDER LEOPOLDO LOPEZ'İN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bu arada Venezuela'nın başkenti Caracas'ta askeri bir hapishanenin önünde toplanan yüzlerce kişi, muhalefet lideri Leopoldo Lopez ve diğer siyasi tutukluların salıverilmesini talep etti.

Hafif zırhlı araçlar ve güvenlik güçleri, Lopez'in kaldığı Ramo Verde askeri hapishanesine girişi engellerken, ellerinde Venezuela bayrakları taşıyarak slogan atan yüzlerce kişi yan sokaklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Göstericiler, siyasi suçlardan çok sayıda kişinin tutuklu bulunduğu diğer kentlerde de hapishanelere doğru yürüyüş düzenledi.

Yüksek Mahkeme, 17 Şubat'ta, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan Lopez hakkında verilen 14 yıl hapis cezasının onamıştı.

Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Leopoldo Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. 18 Şubat 2014'te başkent Caracas'ta yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları, gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü.

Ülkede 4. haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının yükseldiği kaydedilmiş, Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, 25 Nisan'da gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

(AA/HA)