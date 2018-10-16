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Venezuela\'nın Yarısı Karanlığa Gömüldü

Caracas, 16 Ekim 18 : Venezuela\'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ülkenin neredeyse yarısı karanlığa gömüldü.

Venezuela\'nın Yarısı Karanlığa Gömüldü

Caracas, 16 Ekim 18 : Venezuela\'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ülkenin neredeyse yarısı karanlığa gömüldü.

16 Ekim 2018 Salı 15:14
Venezuela\'nın Yarısı Karanlığa Gömüldü
Caracas, 16 Ekim 18 : Venezuela\'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ülkenin neredeyse yarısı karanlığa gömüldü.
Enerji Bakanı Luis Motta Dominguez, Carabobo eyaletinde bir elektrik santralinde oluşan patlama sonucu ülkenin 23 eyaletinden en az 11\'inde elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.
Dominguez, Carabobo\'da elektriklerin tekrar geldiğini, ekiplerin diğer eyaletlerdeki elektrik bakım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Ülkenin pek çok eyaletinden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından elektriksiz kaldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
(AA/AK/HÖ)

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