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Venezuela Enflasyona Karşı Altın Tahvilleri Satıyor

HÜKÜMET, KURDAKİ DEĞER KAYBINA KARŞI TASARRUFLARI KORUMAK AMACIYLA 1,5 GRAM VE 2,5 GRAM ALTINA ENDEKSLİ, 1 YIL VADELİ DEVLET TAHVİLLERİ SATMAYA BAŞLADI

Venezuela Enflasyona Karşı Altın Tahvilleri Satıyor

HÜKÜMET, KURDAKİ DEĞER KAYBINA KARŞI TASARRUFLARI KORUMAK AMACIYLA 1,5 GRAM VE 2,5 GRAM ALTINA ENDEKSLİ, 1 YIL VADELİ DEVLET TAHVİLLERİ SATMAYA BAŞLADI

04 Eylül 2018 Salı 11:24
Venezuela Enflasyona Karşı Altın Tahvilleri Satıyor
HÜKÜMET, KURDAKİ DEĞER KAYBINA KARŞI TASARRUFLARI KORUMAK AMACIYLA 1,5 GRAM VE 2,5 GRAM ALTINA ENDEKSLİ, 1 YIL VADELİ DEVLET TAHVİLLERİ SATMAYA BAŞLADI
Caracas, 4 Eylül 18 : Venezuela\'da Merkez Bankası, ekonomik krize çare olması umuduyla altına dayalı devlet tahvilleri satmaya başladı. 
Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet, ülkede yüzde 100 bine ulaşan enflasyon karşısında eriyen tasarruflara çare olarak gram altına endeksli 1 yıllık devlet tahvilleri satmaya başladı.
Bugün itibarıyla satışa çıkarıla 1,5 gram ve 2,5 gram altına endeksli tahvillerin ilk alıcıları Maduro ve eşi Cilia Flores oldu.
Söz konusu yatırım araçları, yüksek enflasyon ve kur devalüasyonu nedeniyle değersizleşen tasarruflara koruma sağlamayı amaçlıyor.
Maduro hükümeti, bu ay başında yerel para birimi bolivarın değerinde yüzde 95 devalüasyona gitmek zorunda kalmıştı. Para alışverişini kolaylaştırmak amacıyla bolivardan 5 sıfır atılmıştı.
(AA/ÖZ/GÜL)  
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