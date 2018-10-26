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Venezuela\'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi

VENEZUELA CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAAB, GEÇEN YILDAN BU YANA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 23 UÇAK ELE GEÇİRİLDİĞİNİ VE BU UÇAKLARIN İNİŞ KALKIŞLARINDA KULLANILAN 14 GİZLİ PİSTİN KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Venezuela\'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi

VENEZUELA CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAAB, GEÇEN YILDAN BU YANA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 23 UÇAK ELE GEÇİRİLDİĞİNİ VE BU UÇAKLARIN İNİŞ KALKIŞLARINDA KULLANILAN 14 GİZLİ PİSTİN KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

26 Ekim 2018 Cuma 06:53
Venezuela\'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi
VENEZUELA CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAAB, GEÇEN YILDAN BU YANA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 23 UÇAK ELE GEÇİRİLDİĞİNİ VE BU UÇAKLARIN İNİŞ KALKIŞLARINDA KULLANILAN 14 GİZLİ PİSTİN KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU
Bogota, 26 Ekim 18 : Venezuela Cumhuriyet Başsavcısı Tarek William Saab, ülkede geçen yıldan bu yana, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 23 uçağın ele geçirildiğini açıkladı. 
Venezuela\'nın resmi televizyonu VTV\'deki habere göre, uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına dair bilgi veren Saab, güvenlik güçlerinin düzenlediği son operasyonlarda 7\'si Kolombiyalı 49 kişinin tutuklandığını kaydetti.
Bu kişiler dışında 7 polis ve askerin de tutuklandığını belirten Saab, ayrıca Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 23 uçağın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Pilotların yakalanmamak için sahte kimlik ve işaretler kullandığına değinen Saab, bu uçaklar için düzenlenmiş bazı çiftliklere el konulduğunu ve 14 gizli pistin de kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Başsavcı Tarek William Saab, operasyonlarda şimdiye kadar uydu telefonları, küresel konumlama sistemi (GPS) cihazları, silah ve 2 tondan fazla kokainin yakalandığını sözlerine ekledi.
(AA/ÖZ/HA)

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