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05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

Venezuela'da 9 Kişiyi Taşıyan Jet Düştü

Venezuela'da 9 kişiyi taşıyan küçük bir jetin acil iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Venezuela'da 9 Kişiyi Taşıyan Jet Düştü
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JETTEKİLERİN HAYATTA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Caracas, 5 Temmuz 17 : Venezuela'da 9 kişiyi taşıyan küçük bir jetin acil iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol yaptığı açıklamada, Margarita Adaları'ndan kalkan jette mekanik bir arıza çıkması üzerine pilotun havaalanına dönmeye çalıştığını ancak jetin Karayipler açıklarında düştüğünü belirtti.

Jettekilerin kimliklerinin henüz doğrulanmadığını belirten Reverol, dokuz kişiden yedisinin pilot veya resmi kuruluş için çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Reverol, arama çalışmalarının en az 100 kişiyle sürdüğünü kaydetti.

Jetteki 9 kişinin hayatta kalan olup olmadığı bilinmiyor. Venezuela hükümetine ait "The Gulfstream 3" adlı jetin, kamu görevlilerini taşımakla görevli olduğu öğrenildi.

(AA/ÖZ/ÖK)

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