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Venezuela 7.3 Şiddetinde Depremle Sarsıldı

ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMU, VENEZUELA\'NIN KUZEYDOĞU SAHİLİNİ VURAN VE BAŞKENT CARACAS\'TAN DA HİSSEDİLEN DEPREMİN 7.3 ŞİDDETİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Venezuela 7.3 Şiddetinde Depremle Sarsıldı

ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMU, VENEZUELA\'NIN KUZEYDOĞU SAHİLİNİ VURAN VE BAŞKENT CARACAS\'TAN DA HİSSEDİLEN DEPREMİN 7.3 ŞİDDETİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
Venezuela 7.3 Şiddetinde Depremle Sarsıldı

ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMU, VENEZUELA\'NIN KUZEYDOĞU SAHİLİNİ VURAN VE BAŞKENT CARACAS\'TAN DA HİSSEDİLEN DEPREMİN 7.3 ŞİDDETİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI
VENEZUELA İÇİŞLERİ BAKANI, İLK BELİRLEMELERE GÖRE DEPREMDE CAN KAYBI OLMADIĞINI, ANCAK YARALILARIN VE MADDİ HASARIN MEYDANA GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Washington, 22 Ağustos 18 (.): Venezuela\'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Venezuela\'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas\'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.
Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi.
USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.
Caracas\'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.
Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.
(AA/TUĞ/HA)
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