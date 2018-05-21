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Venezuela'daki seçimleri devlet başkanı Maduro kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

Venezuela'daki seçimleri devlet başkanı Maduro kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 06:33
Venezuela'daki seçimleri devlet başkanı Maduro kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı TibisayLucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı.

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Lucena, diğer adaylar Henry Falcon'un 1 milyon 820 bin, JavierBertucci'nin 925 bin, ReinaldoQuijada'nın ise 34 bin 614 oy aldığını bildirdi.

Nicolas Maduro, devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

Öte yandan, Henry Falcon, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Falcon, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurdu.
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 10:06
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