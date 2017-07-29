Venezuela'da Seçim Gerginliği

KURUCU MECLİS SEÇİMİ KENTLERDE DÜZENLENEN GÖSTERİLERLE PROTESTO EDİLDİ



Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için yarın yapılacak seçime karşı, birçok kentte gösteriler düzenledi.

Başkent Caracas'ın da aralarında olduğu birçok kentte, kurucu meclis seçimine karşı yürüyen protestocular nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Seçime karşı iki gün süren grevin ardından, halk ihtiyaçlarını karşılamak için banka, market ve mağazalara akın etti.

Diğer yandan, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, yarın düzenlenecek seçimin sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Meclisin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.