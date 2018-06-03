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Venezuela'da Hapisteki Muhaliflerin Serbest Bırakılması Adımı Sürüyor...

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığındaki hükümet 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından hapisteki siyasi muahlifleri serbest bırakma yönünde attığı uzlaşma adımını sürdürüyor.

Venezuela'da Hapisteki Muhaliflerin Serbest Bırakılması Adımı Sürüyor...

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığındaki hükümet 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından hapisteki siyasi muahlifleri serbest bırakma yönünde attığı uzlaşma adımını sürdürüyor.

03 Haziran 2018 Pazar 11:55
Venezuela'da Hapisteki Muhaliflerin Serbest Bırakılması Adımı Sürüyor...

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığındaki hükümet 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından hapisteki siyasi muahlifleri serbest bırakma yönünde attığı uzlaşma adımını sürdürüyor.

Cezaevindeki 39 muhalifin cuma günü salıverilmesinin ardından dün de hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hapse atılan 40 kişi daha serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında 2014 yılındaki hükümet karşıtı protestolarda halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan 2 milletvekilinin yanı sıra, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde savunma bakanlığı yapmış, eski bir siyasetçinin oğlu da bulunuyor. 

Maduro, 20 Mayıs'taki tartışmalı başkanlık seçimlerinde yeniden iktidara gelmesinin ardından siyasi olarak bölünmüş haldeki ülkeyi birleştirmek üzere adımlar atacağını açıklamıştı. Hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hapse atılan mahkumların serbest bırakılması da bu adımlardan biri olarak gösteriliyor.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 15:13
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