Venezuela'da hapisteki muhalifler serbest bırakıldı

Venezuela'da hükümet devlet başkanlığı seçimlerinin ardından aralarında eski San Cristobal Belediye Başkanı Daniel Ceballos'un da olduğu 39 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

Venezuela Kurucu Ulusal Meclis Başkanı Daniel Ceballos, ilk etapta serbest bırakılan 39 mahkumu yenilerinin izleyeceğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mahkumların serbest bırakılmalarının duyurulmasından önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Venezuela açık, samimi ve yapıcı bir diyaloğa hazır. Barış ve uzlaşma yolunu seçenlere kapımız açık." ifadesini kullandı.

Maduro, 20 Mayıs'taki tartışmalı başkanlık seçimlerinde yeniden iktidara gelmesinin ardından siyasi olarak bölünmüş haldeki ülkeyi birleştirmek üzere atacağı adımlar arasında hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hapse atılan mahkumları serbest bırakılmasının olacağını açıklamıştı.

Eski Belediye Başkanı Ceballos, 2014'te görevdeyken kendi şehrindeki hükümet karşıtı protestoları kışkırttığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.