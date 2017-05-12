Venezuela'da Başarısızlığı Tespit Edilen Sağlık Bakanı Görevden Alındı

Venezuela'da Sağlık Bakanı Antonieta Caporale'nin görevden alındığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, iki yıl aradan sonra açıklanan sağlık istatistikleriyle birlikte Caporale görevden alınarak yerine yardımcısı Luis Lopez getirildi.

Bakanlığın açıkladığı istatistiklerde, ülkede son iki yılda doğumda ölen kadın sayısında yüzde 65, çocuk ölümlerinde yüzde 30 artış görülüyor.

İstatistikler ayrıca sıtma ve difteri gibi hastalıklarda büyük oranda artışa işaret ediyor.

Ülkede nisan başından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin kişi yaralandı. Protestolarda şimdiye kadar bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Venezuela'da kıtlık, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal memnuniyetsizlik, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Anayasa Mahkemesinin 31 Mart'ta Kongre'nin yetkilerinin alındığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Mahkeme kararını, "ülkeyi diktatörlüğe götürme yönünde yeni bir adım" olarak niteleyen protestocular, hükümetin istifasını ve seçime gidilmesini talep ediyor.

Maduro, mahkemenin kararını geri çekmesine rağmen devam eden protestolar karşısında 1 Mayıs'ta anayasayı yeniden yazacak özel bir meclis toplanması için girişim başlatmış, bu adım protestoların daha da artmasına yol açmıştı.