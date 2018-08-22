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Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Venezuela'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı açıklandı.

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Venezuela'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı açıklandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:23
Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Venezuela'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı açıklandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

Caracas'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

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