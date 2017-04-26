Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 15:51

Venezuela Cezaevinde Kavga: 6 Ölü

Venezuela Cezaevinde Kavga: 6 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Venezuela'da bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yerel El Tiempo gazetesinin haberine göre, Venezuela Cezaevi İşleri Bakanı Iris Varela, Anzoategui eyaletindeki Puente Ayala cezaevinde patlak veren şiddet olaylarında 6 mahkumun öldüğünü, 11 mahkumun yaralandığını belirtti.

Bazı muhalefet üyeleri ise ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini ancak bunu tam olarak doğrulamanın imkansız olduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki yaklaşık 30 cezaevi yerleşkesinde kalan 50 bin mahkum, hücrelerdeki aşırı kalabalığın yanı sıra uyuşturucu ve silah trafiğini kontrol eden çetelerin şiddetine maruz kalıyor.

BBC'nin haberine göre, geçen ay, Venezuela Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Guarico eyaletindeki ülkenin en büyük hapishanesi Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirilmişti.

Toplu mezarın, mahkumlar arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından kapatılan cezaevindeki yenileme çalışmaları sırasında bulunduğu belirtilmişti.

"A Window on Freedom" adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Venezuela Genel Hapishanesi'nde tahliye edilmeden önce 9 bin mahkum kalıyordu. Kuruluş, ülkede hapishanelerin aşırı dolu olduğunu ve sadece geçen yıl 173 mahkumun cezaevinde hayatını kaybettiğini savunuyor.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması Yasaklandı 'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması...
Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü
Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız Girdi Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız...
Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara Bağlamak Üzere Olağanüstü Bir Zirvede Bir Araya Geldi Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde...

Haberi Oku