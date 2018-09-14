Venezuela, “Ablası” Çin İle Bağları Güçlendiriyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Pekin'de Çin Devlet Başkanı ŞiJinping ile bugün yapacağı görüşmesi öncesi açıklamasında "ablamız" dediği Çin ile stratejik bağları güçlendirmek istediğini söyledi.



Gece yarısı Pekin'e varan Maduro, Çin ziyaretinin iki ülke arasındaki enerji yatırımları, ticaret ve başarılı mali ilişkiler için büyük bir itici güç olacağını belirtti.



Çin, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler) üyesi Venezuela'ya, son 10 yılda, petrol sevkiyatı karşılığında yaklaşık 50 milyar dolar kredi verdi.



Venezuela'nın Çin'e hala 20 milyar dolar borcu var.



Analiz şirketi Ecoanalitica'ya göre Maduro Çin'den, 5 milyar dolarlık ek kredi ve kalan borcunu ödemesi için ek 6 ay süreyle dönebilir.



Çin'e son ziyaretini Mart 2017'de yapan Maduro, "Çin bizim ablamız. Ağabeyimiz ŞiJinping'i görmekten çok mutlu olacağım" dedi.



ÇİN: İSTİKRARLI VENEZUELA HERKESİN ÇIKARINA



Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü GengShuang da ziyaretle ilgili Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Venezuela hükümeti kısa bir süre önce toplumun da olumlu karşıladığı bir dizi ekonomik ve mali reformlar yaptı. Venezuela'nın istikrarlı gelişimi herkesin çıkarına olur" dedi.



Maduro'dan önce, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı DelcyRodriguez Pekin'e ziyarette bulunup Çin Kalkınma Bankası, Çin Ulusal Petrol Şirketi CNPC'den yetkililerle görüştü.



Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezuela'da enflasyon oranının yılsonuna kadar yüzde 1 milyona çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.



OPEC verilerine göre Venezuela'nın ham petrol üretimi Ağustos ayında günde 1 milyon 448 bin varil düştü. Bu oran, 2002 Aralık ila 2003 Şubat tarihleri arasında sektörde gidilen grev dışında, son 30 yılın en düşük oranı oldu.