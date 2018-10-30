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Venedik\'te Son 10 Yılın En Büyük Seli: Kentin Dörtte Üçü Sular Altında

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): İtalya\'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik\'te, yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

Venedik\'te Son 10 Yılın En Büyük Seli: Kentin Dörtte Üçü Sular Altında

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): İtalya\'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik\'te, yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Venedik\'te Son 10 Yılın En Büyük Seli: Kentin Dörtte Üçü Sular Altında
Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): İtalya\'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik\'te, yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre yükseldiği Venedik\'te turistler, çizmeleriyle kenti gezmeye çalıştı.

Venedik\'in toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de Pazartesi günü uzun süre hizmet veremedi.

Venedik Belediyesi, güçlü rüzgârların etkisiyle kentteki su seviyesinin yükselmesine alışkın. Ancak yaşanan son su baskını 2008\'den bu yan görülmüş olan en şiddetli sel olarak niteleniyor.

Venedik Valisi LuigiBrugnaro, yapımı hâlâ devam eden ve takvimin gerisinde kalan su altı bariyerleri projesinin bugün hayata geçmiş olsaydı son su baskınının atlatılmış olabileceğini ifade etti.

Venedik\'te su seviyesi her yıl yaklaşık dört kez 1 metrenin üzerinde yükseliyor.

Kentte yaşayanlar ya da Venedik\'te dükkanı bulunanlar genellikle, metal ya da ahşap bariyerlerle kendi tedbirlerini alıyor.

Ancak son su baskını sonrasında pekçokdükkan sahibinin su pompalarıyla dükkanlarındaki suyu boşaltmaya çalıştığı belirtildi.

Yoğun yağış, sadece Venedik\'i değil İtalya\'nın genelini de etkiliyor.

Başkent Roma\'da Colosseum gibi tarihi yapılar ziyarete kapatılmış durumda.

(BBC/ID/ŞEB)

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