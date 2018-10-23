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Veliaht Prens\'in Danışmanının Kaşıkçı\'nın Katilleriyle Internetten Görüştüğü İddiası

KAHTANİ\'NİN, KAŞIKÇI\'NIN KONSOLOSLUK BİNASINDA TUTULDUĞU ODAYA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME PROGRAMI ARACILIĞIYLA BAĞLANDIĞI VE ONA HAKARETLER ETTİĞİ DE İDDİALAR ARASINDA YER ALDI

Veliaht Prens\'in Danışmanının Kaşıkçı\'nın Katilleriyle Internetten Görüştüğü İddiası

KAHTANİ\'NİN, KAŞIKÇI\'NIN KONSOLOSLUK BİNASINDA TUTULDUĞU ODAYA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME PROGRAMI ARACILIĞIYLA BAĞLANDIĞI VE ONA HAKARETLER ETTİĞİ DE İDDİALAR ARASINDA YER ALDI

23 Ekim 2018 Salı 09:20
Veliaht Prens\'in Danışmanının Kaşıkçı\'nın Katilleriyle Internetten Görüştüğü İddiası
KAHTANİ\'NİN, KAŞIKÇI\'NIN KONSOLOSLUK BİNASINDA TUTULDUĞU ODAYA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME PROGRAMI ARACILIĞIYLA BAĞLANDIĞI VE ONA HAKARETLER ETTİĞİ DE İDDİALAR ARASINDA YER ALDI

Washington, 23 Ekim 18 : Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani\'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesini internetten görüntülü görüşme programıyla kontrol ettiği öne sürüldü.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliyi referans vererek yayımladığı haberde, Kaşıkçı\'nın öldürülmesi sonrası görevden alınan Kahtani\'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddia edildi.

Haberde, Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani\'nin, Kaşıkçı\'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği kaydedildi. Bu bağlantı esnasında Kahtani\'nin Kaşıkçı\'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Türk istihbarat kaynakları referans verilerek, Kahtani\'nin odada bulunan katillere "Bana o köpeğin kafasını getirin" gibi sözler sarf ettiği ileri sürülen haberde, Kahtani\'nin Kaşıkçı\'nın öldürülme sürecini canlı olarak seyredip seyretmediğinin bilinmediği ifade edildi.

"Suudi Kraliyet Mahkemesinden bir yetkili" olarak belirtilen diğer kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani\'nin almasının istenildiğini kaydetti.

İsmi belirtilmeyen Kraliyet Mahkemesi çalışanı, Suudi Arabistan\'ın Kaşıkçı cinayeti sonrası yaptığı soruşturmada görevden alınan Kahtani\'nin hapis cezası almadığına vurgu yaparak, sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürdüğü iddiasında bulundu.

Suud bin Abdullah el-Kahtani, 2017 yazında sosyal medyadan "Kimsenin yönlendirmesi olmaksızın kararlar aldığımı mı düşünüyorsunuz?" paylaşımında bulunmuş, özellikle Lübnan Başbakanı Saad Hariri\'nin gözaltına alınmasında oynadığı rol ve Suudi Kraliyet ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman\'a muhalif olabilecek isimleri susturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın kampanyasında önemli rol oynayan ve seçimi kazandıktan sonra "başstratejist" olarak göreve getiren Steven Bannon\'a benzetilen Kahtani, Riyad yönetimi lehine çalışmak üzere bir sosyal medya hesabı kurmasıyla biliniyor.

Öte yandan Kahtani, Lübnan Başbakanı Saad Hariri\'nin kaçırılmasında ve Selman\'a muhalif Kraliyet Ailesi üyelerinin susturulmasında planlayıcısı olarak biliniyor.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

(AA/AK/ŞEB)


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