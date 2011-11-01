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Ve Filistin UNESCO üyesi

BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO, dünkü tarihi oylamada Filistin’i üyeliğe kabul etti...

Ve Filistin UNESCO üyesi

BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO, dünkü tarihi oylamada Filistin’i üyeliğe kabul etti...

01 Kasım 2011 Salı 08:51
Ve Filistin UNESCO üyesi
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BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO, dünkü tarihi oylamada Filistin’i üyeliğe kabul etti.

Türkiye’nin ortak sunucularından olduğu karar tasarısı, gelişmekte olan ülkelerin ve bazı AB üyelerinin oylarıyla kabul edilirken, ABD ve İsrail’in lobisi sonuçsuz kaldı. Fransa destek verip sürpriz yaptı.

ABD, UNESCO’ya verdiği 60 milyon dolarlık desteği kesti. MERKEZİ Paris’te bulunan BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’nun genel konferansında dün yapılan oylama sonucunda Filistin’in üyelik başvurusu kabul edildi. Türkiye, Filistin’in üyeliğini öneren karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alarak Filistin’e aktif destek verdi. Ad okunarak yapılan oylamaya UNESCO’nun 185 üyesinden 173’ü katıldı. Bunlardan 107’si “evet”, 14’ü “hayır” oyu verirken, 52’si “çekimser” kaldı.

Tasarının kabul edilmesi için 81 oy yetiyordu. Olumsuz oy veren ülkeler arasında ABD, İsrail, Kanada, Almanya, Hollanda, Romanya’nın yanı sıra bazı küçük Afrika ve Latin Amerika ülkeleri yer aldı. Arap-İslam ülkelerinin yanı sıra Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi büyük ülkeler ile Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunluğu Filistin’e destek verdi. Oylamada ortak tutum almaya çalışan, ancak bunu başaramayan AB oyları üçe bölündü.

AB üyelerinden İspanya, Yunanistan, İrlanda, Belçika, Avusturya, Malta, Danimarka, Macaristan ve Hırvatistan, Filistin’in üyeliği lehine oy kullandı. Çekimser oy kullanması beklenen Fransa da son anda “evet” oyu verdi. İngiltere ve İtalya başta olmak üzere AB üyelerinin bir kısmı ve Japonya, Kore gibi bazı ülkeler çekimser kalmayı tercih etti. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ise fire olmadı.

İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, “Filistin davası tarihi bir dönemini yaşıyor” dedi. İsrail tehdit etti İsrail’in UNESCO Büyükelçisi Nimrod Barkan ise AFP’ye, “Lehte oy veren ülkelerin İsrailin pozisyonu üzerindeki nüfuz kaabiliyeti hiç şüphesiz zayıflayacak” dedi. Oylama sonucunu “UNESCO için trajedi” diye niteleyen Barkan, “Bu kurum bilimkurguyla değil, bilimle uğraşır. Fakat ne yazık ki şimdi bilimkurguyu gerçek kabul etmiştir” ifadesini kullandı.

Ayakta alkışlandı Oylama sonuçlarının açıklanması üzerine üye ülkeler Filistin’i ayakta alkışladı. Yapılan törende Filistin bayrağı üye devletlerin bayrakları arasına asıldı. Oylamayı takiben Genel Konferans Başkanı Katalin Bogyay ve UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, Filistin’i kutlayan konuşmalar yaparken, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki UNESCO üyelerine teşekkür etti. Amerikalıların çöktüğü an OYLAMAYI izleyen ABD’nin UNESCO temsilcisi David Killion, sonucu gördüğünde elini başının üzerine koyarak tepki gösterdi. ABD, BM’nin diğer kurumlarının da kapısını açacağı gerekçesiyle Filistin’in UNESCO üyeliğine karşı çıkıyor.

BM üyeliği için başvuran Filistin, Güvenlik Konseyi’nin yakında karar vereceği kararı bekliyor. ABD, ‘tek taraflı girişim’ olduğu gerekçesiyle Filistin’in BM üyeliğine karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland dün UNESCO kararının Filistin’in BM’nin diğer kurumlarına katılımına yol açacağını ileri sürerek karşı çıktı ve ABD’nin, kuruma bu ay vereceği 60 milyon dolar desteği kestiğini açıkladı. ABD yasaları Filistin’i tam üye kabul eden örgütlere desteği yasaklıyor.

Son Güncelleme: 01.11.2011 08:51
Anahtar Kelimeler:
ABDBmİsrailFilistinUNESCO
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