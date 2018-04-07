Ve çözüldü! Meğer...

Ve çözüldü! 4 bin yıllık gizemli mumya...

Amerikan iç güvenlik servisi FBI, 4 bin yıllık gizemli mumyanın kimliğini dişe DNA testi uygulayarak çözdü.

Mısır Deyr el Berşa'da 103 yıl önce keşfedilen mumya başlarının bugüne kadar kime ait olduğu belirlenememişti.

Mumyalar 1915'te antik kent Deyr el Berşa'da bir türbenin yağmalanmasıyla ortaya çıkmıştı.

Kesik mumya başının Mısır valisi Cehutynakht'a ait olduğu söyleniyordu ancak FBI'ın DNA testine kadar bu kanıtlanamamıştı.

Şimdi ise neredeyse 100 yıl sonra mumyanın vali Cehutynakht'a ait olduğu kesinleşti.

FBI'ın geçen ay Genes dergisinde yayınladığı bilgilere göre, bozulmamış bir azı dişinden alınan miligramlık diş tozunun özel sıvıyla karıştırılmasıyla sonuca gidildi.

Müze görevlisi Rita Freed, alınan sonucu "Eğer 4 bin yıllık dişin DNA'sı tespit edilebiliyorsa, FBI her şeyi bulabilir" diyerek değerlendirdi.

100 yılı aşkın süredir kesik mumya başının vali Cehutynakht'a mı yoksa eşine mi ait olduğu tartışılıyordu.

Söz konusu mumya, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde (MFA) sergileniyor.