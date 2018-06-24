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Vatikan'ın Eski Diplomatına Çocuk Pornosundan 5 Yıl Hapis Cezası!

Vatikan'ın eski diplomatı Carlo Alberto Capella, çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurmak ve paylaşmaktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan'ın Eski Diplomatına Çocuk Pornosundan 5 Yıl Hapis Cezası!

Vatikan'ın eski diplomatı Carlo Alberto Capella, çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurmak ve paylaşmaktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 09:03
Vatikan'ın Eski Diplomatına Çocuk Pornosundan 5 Yıl Hapis Cezası!

Vatikan'ın eski diplomatı Carlo Alberto Capella, çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurmak ve paylaşmaktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan mahkemesinde görülen duruşmada, Vatikan'ın Washington temsilciliğinde görev yaparken cep telefonunda çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurduğunu kabul eden Capella'ya 5 yıl hapis ve 5 bin avro para cezası verildi.

Capella, Washington'a atandıktan sonra bunalıma girdiğini ifade ederek yaptıklarından dolayı ailesinden ve Vatikan'dan özür diledi.

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Savcı Gian Piero Milano, Capella'ya ait cihazlarda 50 kadar fotoğraf ve video bulduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ağustos ayında Capella ile ilgili şüpheleri Vatikan'a bildirmiş ve yargı yolunun açılabilmesi için Capella'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Daha sonra Vatikan, Capella'yı geri çağırmıştı.

Bir kiliseyi ziyaret için gittiği Kanada'da da benzer suçlar işlediği şüphesiyle Capella hakkında eylül ayında Kanada'da da tutuklama kararı çıkarılmıştı.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 12:14
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