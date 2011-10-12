''Vatandaş Mustafa'' Belgeseli Cuma Akşamı Yapılacak.

Sürdürülebilir bir çevre mücadelesinde tüm dünyada yankı uyandıran “Vatandaş Mustafa” adlı belgeselin gösterimi, Yeşil Barış Hareketi ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği işbirliğinde Cuma akşamı yapılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde saat 19.30’da yer alacak gösterim sonrasında bir de sohbet toplantısı yapılacağı belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, toplantıda, çevre konularında ülkenin geldiği son durum ile ilgili bir bilgi ve fikir alışverişinin yanısıra, katılımcılarla birlikte, “çevremiz” konusunun masaya yatırılacağı

kaydedildi.

Doğu Karadeniz’de HES yapımına karşı verilen büyük mücadelenin anlatıldığı belgesele adını veren, olayın kahramanı ve bu hareketin öncüsü vatandaş Mustafa ile Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris

Melek ve Şenyuva köyü Muhtarı Attila Güneri de geceye konuk olarak katılacak.

KKTC’de yaşanan çevre olayları ile paralellik taşıyan, çevreye ilişkin bir başarı öyküsü niteliğindeki “Vatandaş Mustafa” belgeselinin gösterimi ile konu belgeselin kahramanları, katılımcılara yaşadıklarını

anlatacak.

Açıklamada, çevre odaklı geceye, tüm duyarlı yurttaşlar ve uzmanların katılımının beklendiği kaydedildi.