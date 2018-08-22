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Vanuatu’da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

MALEKULA ADASI YAKINLARINDA MEYDAN GELEN DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Vanuatu’da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

MALEKULA ADASI YAKINLARINDA MEYDAN GELEN DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
Vanuatu’da 6,5 Büyüklüğünde Deprem


MALEKULA ADASI YAKINLARINDA MEYDAN GELEN DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Güney Pasifik’te yar alan Vanuatu’nun Malekula Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Vanuatu’nun Malekula Adası’ndaki Lakatoro köyüne 78 kilometre uzaklıktaki Ambrym bölgesinde 6,5 şiddetinde deprem oldu.
Yerin 13 kilometre derinliğinde meydan geldiği belirtilen şiddetli depremin ardından Vanuatu Meteoroloji ve Jeolojik Tehlikeler Bölümü yetkililerinden Dan Dari, deprem bölgesinde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.
Pasifik Uyarı Merkezi ve Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamalarda da tsunami tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.
Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:33
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