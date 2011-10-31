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Van'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutun... İşte gerçek...

Van 7.2'lik depremle yıkıldı.. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı

Van'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutun... İşte gerçek...

Van 7.2'lik depremle yıkıldı.. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı

31 Ekim 2011 Pazartesi 13:31
Van'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutun... İşte gerçek...
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Van 7.2'lik depremle yıkıldı.. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı. Türkiye'nin her yerinden Van'a yardım yağdı. 'Van'da gönderilen yardımlar yağmalanıyor' haberlerini bertaraf edecek bir güzel haber geldi Van'dan..

Van'da bir depremzede yardım için İstanbul'dan gönderilen nevresimin içinde bulduğu 5 bin lirayı iade etti.

Geçen hafta Silivri'de oturan diş hekimi Cemil Metin, Belediye'ye yardım götürdü. Silivri Belediyesi'nin topladığı yardımlar Kadıköy Belediyesi'ne gönderildi. Cemil Metin, yazdığı kitabı bastırmak için biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdiği yardım kolisinde unuttuğunu farketti.

Kadıköy Belediyesi'ne gitti parasını alabilmek için ama Van'a gönderilen yardım TIR'ının yola çıktığını öğrendi. 'Artık yapacak bir şey yok' diye düşünürken bir haber geldi Cemil Metin'e.. Gönderdiği nevresimin içinde unuttuğu parayı bulan ve isminin açıklanması istemeyen depremzede parayı geri göndermişti. Buruk bir mutluluk yaşadı Cemil Metin...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Kendi imkansızlıklarına rağmen, gönderilen yardım kolisinden çıkan parayı geri gönderen kardeşimizin bu asil tavrını yürekten kutluyorum.

Bilsin ki bu davranışı ile Türk halkının yüreğini fethetmiştir” ifadelerini kullandı. Akgün, depremzedenin teslim ettiği parayı en kısa zamanda asıl sahibine ulaştıracaklarını bildirdi.

Son Güncelleme: 31.10.2011 13:31
Anahtar Kelimeler:
DepremYardımVanErcişÇadır
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