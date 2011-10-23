Van'daki Depremde Acı Bilanço

Van'da bugün öğlede sonra meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin vurduğu yerleşim yerlerinden Erciş ilçe merkezinde ölü sayısı 74'ü, yaralı sayısı 200'ü buldu.Erciş'te yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları, yolların çökmesi yüzünden kurtarma ekiplerinin gelmesi geciktiği için güçlükle yapılıyor. Enkaz kaldırıldıkça ölü sayısının artmasından korkuluyor.



Van kent merkezinde de yıkılan binaların enkazından ölenlerin cesetleri çıkmaya başladı. İllk belirlemelere göre Van'da 15, Erciş'te 59 olmak üzere toplamda 74 hişi hayatını kaybetti.