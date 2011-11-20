VAN'DAKİ ÇADIR YANGINI

Van'da depremzede ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Depremde hasar gören evlerinin bahçesindeki çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden Bahar (8) ve İsmail Tolukan (4) kardeşlerin cenazeleri Karpuzalan Camisinden alınarak, köy mezarlığına getirildi.

Bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Tolukan kardeşlerin cenazeleri defnedildi. Baba Mehmet Tolukan, acısının büyük olduğunu belirterek, ''Yangın sırasında çadırın yanında bulunan evimizden eşya alıyordum. Ancak ulaştım ve ailemin bazı fertlerin kurtarabildim. İki çocuğum öldü, biri ağır yaralı. İnşallah iyileşir. Yapacağımız birşey yok, Allah'ın takdiri bu'' dedi.

Cenaze törenine katılanlar aileye başsağlığı dileyerek köyden ayrıldı.