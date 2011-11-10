Van'da son durum

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde, bugün saat 17.30 itibariyle, 1'i Japon 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi.



Başbakanlık AFAD, Van'da meydana gelen depreme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Van ili Edremit ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde, 22 askeri, 8 THY uçağı olmak üzere, toplam 30 uçak ile hava köprüsü kurularak arama-kurtarma ve sağlık personeli sevkiyatı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Bölgeye 30 uçak ile 104'ü sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 792 arama - kurtarma personeli, 71 UMKE ekibi, 14 arama köpeği, 62 iş makinesi ve araç, 5 bin 440 çadır (1 bin 331'i yurtdışı), 2 bin 051 genel maksat çadırı, 43 bin 760 battaniye ve 600 yatak gönderilmiştir.



Ayrıca Van'a, 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal ettirilmiştir. İlk belirlemelere göre, 25 binada hasar meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu arama-kurtarma ekiplerimizce enkazdan 28 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılmıştır. Arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.



1'i Japon vatandaşı olmak üzere, toplam 12 kişi depremde hayatını kaybetmiştir. 5 askeri ve 2 THY kargo uçağıyla çadır ve battaniye sevkiyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır.



Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."



Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'a giden Yunan arama kurtarma ekibi, ilginç iddialarda bulundu.

Geçen hafta Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Van'a giden Yunan Arama Kurtarma Örgütü'nün Midilli Şubesi Başkanı Dr. Zoi Livaditon ile asistanı Konstantinos Vatikiotis, ülkelerine geri dönmek için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geldi. Siniparksi-Ege'de İletişim Derneği'nin yanı sıra Midilli'de toplanılan yardımların Van'a ulaşmasını koordine ettiklerini belirten Zoi Livaditon, deprem bölgesinde yaşanılanların büyük bir bölümünün Türk halkına yansıtıldığı gibi olmadığını iddia etti.

Livoditon, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bölgeyi ziyaret etmesinden önce deprem bölgesinde büyük bir hareketlilik olduğunu kaydetti. Depremde en çok zarar gören bölge olan Van'ın Erciş ilçesiyle, bu ilçeye bağlı köylerde bir dizi inceleme yapmak istediklerini, ancak elverişsiz hava şartları sebebiyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Dr. Livaditon, "Van merkez ve çevresi gerçekten acınacak haldeydi. Yerle bir olan binalar, daha çok kerpiç ve briketten yapılanlardı. Betonarme binalarda da çok ciddi

çatlaklar oluşmuş. Bölgedeki kamu binalarında da hasarlar oldukça ciddi görünüyordu. Ancak, cumhurbaşkanı gelecek diye kamu binalarının çatlaklarının sıvayla kapatılıp alelacele boyanması, sonra da bu boyaların eskitilmeye çalışılması çok ilginçti" dedi.

Livoditon, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bölgeyi ziyareti öncesinde çocuklar için çadırların bazılarına konulan internet erişimli diz üstü bilgisayarların, cumhurbaşkanının deprem bölgesindeki ziyaretlerinin sona ermesi ve bölgeyi terk etmesinin ardından çadırlardan toplandığını da ileri sürdü.

Bölgede depremzedelere yemek dağıtımı konusunda sıkıntı olmadığını kaydeden Livaditon, "Bölge genelinde neredeyse her adımda yemek yapılan çadır mutfaklar bulunuyor. Depremzedelerin açlık tehlikesi yok. Ancak yemek dağıtılan noktalarda çok ciddi çöp sıkıntısı var. Sanırım Van Belediyesi çöp toplama konusunda yetersiz kalıyor. Bunların dışında, enkaz bölgesi yoğun ve ağır bir kokuyla kaplı. Bu koku, enkaz altında kalan ve henüz çıkarılamayan cesetlerden kaynaklanıyor. Bölgede çocuklar enkazların üzerinde

oyunlar oynuyor. Oysa bu durum bölgede ciddi salgın hastalıkları beraberinde getirebilecek kadar vahim bir tablo. Ama henüz bu konuda gereken sıhhi tedbirler alınmış görünmüyor. Bölgede çok sayıda sahra hastanesi mevcut, ama bir salgın olması halinde bu sağlık birimlerinin yetersiz kalacağından endişeliyim" diye konuştu.

Deprem bölgesinde çocuklar için kurulan psikolojik rehabilitasyon çalışmalarını olumlu bulduğunu kaydeden Dr. Zoi Livaditon, "Güvenlik tedbirleri geniş. Ancak bölge ile ilgili yapılan haberlerin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü afet bölgesine gitmeden önce bölge ile ilgili haber ve bilgileri televizyonlardan izlemeye çalışıyordum. Ancak televizyonlarda gösterilenlerle, oradaki gerçek ne yazık ki aynı değil. Yaptığımız inceleme ve gözlemlerimizi bir rapor haline getirerek çektiğimiz

video ve fotoğraflarla birlikte Türk yetkililerine teslim etmeyi planlıyoruz. Bu raporda bize göre alınabilecek tedbirleri de maddeler halinde yazacağız" şeklinde konuştu.

Livaditon, Van depreminin, birkaç yıl önce İran'da meydana gelen depremin ardından Doğu Anadolu'da oluşan yeni bir fay hattının harekete geçmesinden kaynaklandığını belirterek, "İran'daki depremin doğal olmadığı konusunda kaygılarım var. Her büyük depremin ardından bir komplo teorisi insanların kafasında oluşur. Ben de İran'daki depremin doğal olamayacağına ilişkin kaygılar taşıyorum. Ama bu konuda bölgedeki olumsuz hava şartları sebebiyle herhangi bir araştırma yapamadık" dedi.





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Ejder Kaya, ''Şu ana kadar 29 vatandaş sağ olarak enkazdan çıkarılırken, 12 kişi hayatını kaybetti.

AFAD Başkan Vekili Kaya, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyerek, şu ana kadar 29 vatandaşın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını, 12 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. Kaya, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Kaya, dün meydana gelen depreminin ardından, uçakla 804 arama kurtarma personeli, 104 sivil toplum mensubu, 4 arama kurtarma köpeği ve 62 kamu iş makinesi ile 22 ambulansı, hızlı şekilde bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Kaya, 23 Ekim'deki depremden sonra, 220 kişilik ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirterek, ''Ön hasar tespit çalışmaları sırasında yaklaşık 102 bin hane incelemişiz. Neredeyse Van'ın tamamını bu kapsamda sayabiliriz. Ön hasar tespiti, bizim depreme dayanıklılık testimiz değildir. Sadece muhtaç duruma düşen, devlet tarafından bakılacak vatandaşın durumunu tespit etmek ve tedbirler almaktır" dedi.

AFAD Planlama ve Zararı Azaltma Dairesi Başkanı Turhan Erkoç Vanlılara seslenerek, "Şunu bilsinler ki devlet, ilk depremden bu yana tüm vatandaşlarımızın yanında. Yapılan ön hasar tespit çalışmaları, hiçbir kriteri, sonucu belirlememekte, hak sahipliği gibi kriterler için yapılmamaktadır. Ancak ön hasar, bakılacak depremzede vatandaşın belirlenmesi için önemlidir" dedi. Ön hasar çalışmasının, ikinci bir emre kadar tüm yapı inşaat, onarım, bakım gibi iş ve işlemlerin yasaklanmasını gerektiren bir süreç

olduğunu belirten Erkoç, "Özellikle depremzede vatandaşın mülk sahibi ya da kiracı olmalarına bakılmaksızın, hepsini aynı kriterde kabul ederek, yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması hepsi devletimizin tarafından devam edecektir" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde görevli Yücel Güney, "Ön hasar tespiti, gözleme dayanan yöntemdir. Bir binanın hasar görüp görmediğini belirlemek için yapılır. Yapının güçlülüğü ve dayanımı hakkında bilgi vermek içinse, siz binadaki gözlemin dışında, binada bazı deneyler yapmak durumundasınız. Yani malzeme deneyini yapmak, beton karot numunesi almak, projesini değerlendirmek durumundasınız. Halkımızın şunu bilmesi gerekiyor. Ön hasar tespiti farklı bir çalışmadır. Binanın dayanımı

hakkında bilgi vermez. Farklı bir depremde, bina farklı bir şekilde davranış gösterebilir. Yani çatlakların boyutları, büyüklükleri ön hasar için bilgi verir ama yapının sonraki değerlendirme aşamasında, muhakkak ayrıntılı inceleme yapılması gerekir" dedi.