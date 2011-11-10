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Van'da Son Depremde Otel Çöktü!

Aslan Bayram, otelin sağlam olduğunu kendisinin de otelde kaldığını söyledi

Van'da Son Depremde Otel Çöktü!

Aslan Bayram, otelin sağlam olduğunu kendisinin de otelde kaldığını söyledi

10 Kasım 2011 Perşembe 13:03
Van'da Son Depremde Otel Çöktü!
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Van'da 5.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Bayram Otel'in sahibi Aslan Bayram, otelin sağlam olduğunu kendisinin de otelde kaldığını söyledi. Televizyona çıkarak canlı yayına bağlanan Bayram Otelde 27 kişi konakladığını ve bunlardan 12'sinin deprem anında dışarıda olduğunu belirtti. Bayram, otelin 7.2'lik depremde hasar görüp görmediğiyle ilgili, "Otel sağlamdı ve ben de evim yerine orada kalıyordum" şeklinde konuştu. Aslan Bayram şunları söyledi: "Otelde, çalışanlar hariç 27 kişi vardı. Çalışanlar deprem anında dışarıya çıkmışlar. Konaklayanlardan 12'si de dışarıdaydı. Yani otelde deprem anında 15 kişi vardı. Otelin altında bir tatlıcı dükkanı vardı ve orada kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz."

"BEN DE OTELDE KALIYORUM"

Otelin hasarlı olduğu yönündeki yorumlar sorulan Bayram, "Ben de otelde kalıyorum. Deprem anında odama çıkıyordum... 4. kattayken deprem oldu, üst kata fırladım ve kurtuldum.

Biz 7.2'lik depremin ardından bütün kolonlara tek tek baktık ve bir şey yoktu. Kendi evlerimizden korktuk, otelde yattık...

UZMANLAR OTELE GÜVENLİ DEDİ

4-5 tane mimar arkadaş geldi ve kolonlara baktı. İstanbul'dan gelen yetkin biri de aynı şekilde binayı inceledi ve otel sağlamdı. Bina güvenliydi, gerçekten korksam kendim yatmam orada" dedi.

Son Güncelleme: 10.11.2011 13:03
Anahtar Kelimeler:
DepremVanOtelYenidenYıkıldı
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