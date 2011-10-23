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Van'da Mahkumlar Firar Etti

Van'da meydana gelen depremin ardından M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 160'ı kaçtı

Van'da Mahkumlar Firar Etti

Van'da meydana gelen depremin ardından M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 160'ı kaçtı

23 Ekim 2011 Pazar 23:12
Van'da Mahkumlar Firar Etti
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Van'da meydana gelen depremin ardından M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 160'ı kaçtı. Daha sonra güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonunda tutuklulardan 74'ü geri döndü.

Alınan bilgilere göre, İskele Mahallesi'nde bulunan ve adli mahkumların kaldığı cezaevinin arka duvarı deprem sırasında yıkıldı. Bunu fırsat bilen 160 mahkum firar etti. 74 kişi, ilerleyen saatlerde cezaevine döndü. Mahkumlar, deprem sebebiyle paniğe kapıldıklarını söyledi.

Güvenlik güçleri, kaçan mahkumların aileleriyle tek tek görüşerek geri dönmelerini sağlamaya çalışıyor.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ: MAHKUMLARIN ÇOĞU GERİ DÖNDÜ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, deprem sonrası Van M Tipi Cezaevi yönetimi tarafından bahçeye çıkarılan bazı tutuklu ve hükümlülerden bazılarının ailelerine ulaşmak için yıkılan bahçe duvarından dışarı çıktığını, bir süre sonra büyük bir bölümünün geri döndüklerini bildirdi.

Mermerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, M Tipi Cezaevindeki mahkumların ilk depremden sonra cezaevi yönetimi tarafından bahçeye çıkarıldığını ve bu sırada bazı tutuklu ve hükümlülerin ailelerine ulaşmak için yıkılan bahçe duvarından dışarı çıktıklarını söyledi.

Cezaevi dışına çıkan tutuklu ve hükümlülerin bazı basın yayın organlarında yer aldığı kadar çok olmadığını bildiren Mermerci, aileleriyle irtibata geçenlerin bir kısmının tekrar cezaevine döndüğünü, dönüşlerin devam ettiğini belirtti.

Bilgisayar sistemleri çalışmadığı için şu ana kadar cezaevinden ayrılanların ve dönenlerin sayısının tespit edilemediğini kaydeden Mermerci, ''İddia edildiği gibi yüzlerce kişi değil çok az sayıda kişidir. Ayrıca bu cezaevinde terör suçlusu yoktur. Adi suçlardan ceza alan ve tutuklananlar M tipi cezaevindedir. Hiçbir terör suçlusu firar etmemiştir'' dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mermerci, deprem sonrası cezaevine gelen ailelerin de tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla görüştürüldüğünü sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 23.10.2011 23:12
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